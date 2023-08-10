أعراض الجفاف عند الأطفال.. «صحة الشرقية» توضح الأسباب وطريقة العلاج 

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن علامات الجفاف عند الأطفال، وأسباب، موضحا دور الزنك في علاج النزلات المعوية.

وقال في تصريح لـ الوطن إن علامات الجفاف هي:

- قلة البول أو أو البول داكن اللون (أقل من 6 حفاضات مبللة يوميا للرضع و8 ساعات أو أكثر بدون التبول للأطفال).

- العطش (قد يظهر العطش من خلال البكاء وسرعة الانفعال والحرص على شرب الماء عند تقديم أي شيء للطفل).

- التهيج عدم تناول الطعام بالشكل المعتاد وفقدان الوزن.

- جفاف الفم وتشقق الشفاه.

- عدم تناول الطعام بالشكل المعتاد.

- عدم وجود الدموع عند البكاء في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرا.

- ظهور البقع اللينة الغائرة أعلى رؤوسهم الجلد.

- النعاس المتكرر في أوقات متعددة.

دور الزنك في علاج النزلات المعوية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إلى أنه يمكن أن يكون القيء والإسهال (البراز المائي المتكرر) ضارا لأنهما قد يسببان الجفاف، مضيفا أن الجفاف يحدث عندما تفقد الكثير من السوائل، ويمكن أن يصاب الأطفال الصغار وكبار السن بالجفاف بسرعة.

وأوضح أن الزنك له دور فعال في علاج النزلات المعوية، وعلاج الإسهال وعلاج مرض سوء التغذية، مشيرا إلى أن استخدام الزنك يكون مع محلول معالجة الجفاف، ويتم تناوله عن طريق الفم عند أول ظهور للإسهال؛ ويقلل استخدام الزنك من مدة وشدة النوبات ويمنع النوبات اللاحقة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إلى أنه يتم إعطاء الرضع في عمر أكبر من 6 أشهر، الدواء عن طريق الفم: 20 مجم من عنصر الزنك مرة واحدة يوميا، ولمدة من 10 إلى 14 يوم، ويحتوي كل 5 مللى من سلفوزنك 20 على: 54.85 مجم مونوهیدرات سلفات الزنك (يكافئ 20 مجم أيونات الزنك).

وشدد على أن الجرعة في الرضع أقل من 6 أشهر تتم ناولها عن طريق الفم: 10 ملغ من عنصر الزنك، مرة واحدة يوميا، ولمدة من 10 إلى 14 يوما.