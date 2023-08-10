مصرع عجوز وابنتها وإصابة شخصين بحادث سير في سوهاج

لقيت مسنة وابنتها مصرعهما وأصيب اثنان بحادث سير بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ومتوفيين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي من مديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «أبو بكر ع ا م» سن 34 عاما عامل، ومقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

تحرير محضر بالواقعة

ونتج عن الحادث وفاة كل من آمال ع ا ي، سن 66 عاما ربة منزل وابنتها ناهد ك ا م سن 37 عاما ربة منزل، وإصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس وباشتباه ما بعد الارتجاج وعبد الرحيم ر ا م، سن 50 عاما عامل باشتباه كسر بفقرات الرقبة وجميعهم يقيمون بحري دائرة المركز، من مستقلي السيارة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى حميات جهينة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.