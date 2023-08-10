أسعار البیض في الأسواق والمحلات الیوم الخميس 10-8-2023.. مستقرة

شهدت أسعار البیض الیوم الخميس 10-8-2023 ثباتا في الأسواق والمحلات، إذ سجل الطبق الأبيض 105 جنيهات والأحمر 107 جنيهات، فيما بلغ سعر البلدي 117 جنيهًا، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن عبر حسابها الرسمي على الإنترنت.

أسعار البیض الیوم

وسجلت أسعار البیض الیوم تراجعا خلال الفترة الأخيرة نتيجة توافر الأعلاف وبكيمات كبرى خلال الآونة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة بالمواني، وهي التي أدت لاستقرار الأسواق بأسعار البيض والدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، وفق أسعار البورصة، أن أسعار الدواجن اليوم 10-8-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 64 و65 جنيها في المزرعة للفراخ البيضاء، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 70 و71 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها.