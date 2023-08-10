شيماء البرديني: «التحالف الأهلي» دعم المرأة ماديا ونفسيا وتدريبيا

أشادت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بجهود الدولة في تمكين السيدات من إقامة المشروعات والاستثمار من داخل المنزل، موضحةً أنّ التمكين لا يتوقف عند حدود توفير المشروع فقط، لكن تقديم المساعدة من أجل إنجاح المشروع.

مشروعات منزلية لـ50 سيدة في بني سويف

وأضافت شيماء البرديني، خلال حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية سارة سراج، والمُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منح 50 سيدة في إحدى قرى مركز الفشن ببني سويف، مجموعة من المشروعات المنزلية المناسبة لهن، لتشجيعهن على تخصيص جزء من وقتهن للاستثمار.

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ كل السيدات اللاتي حصلن على هذه المشروعات، جرى تدريبهن على نحو متخصص في كيفية تنمية المشروعات وإنجاحها وإدارتها.

أشكال الدعم المقدم للسيدات

وأوضحت البرديني، أنّ الدعم ليس كله ماديا، ولكن هناك الجانب النفسي، فضلا عن إتاحة فرص تدريب للحاصلات على المشروعات، لمنحهن الثقة في عبور مرحلة البدايات بنجاح، والوصول باستثماراتهن الصغيرة إلى مرحلة النجاح.

وأشارت إلى أنّ تمكين السيدات له أثر يمتد إلى المجتمع ككل، متابعة: «لا يوجد امرأة في مصر لا تعمل، والمرأة التي لا تعمل هي ربة منزل، وهذا عمل عظيم، وحاليا وصلنا إلى مرحلة عمل الفتيات في المراحل الجامعية وعمل كبار السن».