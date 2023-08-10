موعد عزاء الفنانة منحة زيتون.. أسرتها تعلن التفاصيل

أعلنت أسرة الفنانة منحة زيتون، موعد إقامة العزاء بعدما وافتها المنية، أمس، وشُيّعت جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد النور بميدان العباسية في القاهرة.

موعد عزاء الفنانة منحة زيتون

وقررت أسرة منحة زيتون أنّه سيكون موعد عزاء الفنانة منحة زيتون، مساء السبت المقبل، في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وفاة منحة زيتون

وتوفيت الفنانة منحة زيتون، صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما، حسبما أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، قائلًا: «خبر الوفاة صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته».

محطات في حياة منحة زيتون

وتخرجت الفنانة الراحلة في جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم «سرقات صيفية» عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها «كناريا وشركاه، وعفاريت السيالة، وفارس بلا جواد»، وأهم أعمالها في السينما هي «همام في أمستردام، وجاءنا البيان التالي، وسكوت هنصور، والشوق».