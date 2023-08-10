9 ملايين جنيه تكلفة توصيل مرافق لـ21 مدرسة في الدقهلية
كتب:
آية حسنين
02:00 م | الخميس 10 أغسطس 2023
محافظة الدقهلية
أعلنت محافظة الدقهلية توقيع عقد مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من أجل توصيل المرافق لعدد 21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين.
وأشارت محافظة الدقهلية في بيانها إلى أن القرار جاء بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العملية التعليمية وإنشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، لذا قررت المحافظة توصيل مرافق المياه للمدارس.
ووجهت المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي من أجل الأطفال، إذ يولي الرئيس بناء الإنسان المصري اهتماما كبيرا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة، ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.
تنفيذ وإنهاء العديد من المشروعات
وأكدت المحافظة دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على تعاونها المثمر في تنفيذ وإنهاء العديد من المشروعات، وحل مشكلات المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كل مدن وقرى المحافظة.