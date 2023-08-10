أستاذ علوم سياسية: نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل الانتخابات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن نظام القائمة النسبية يتمثل في أن كل حزب يتقدم بقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويقوم الناخب بالاقتراع لصالح الأحزاب السياسية، إذ يفوز كل حزب بجزء من المقاعد يتناسب مع حصته من أصوات الناخبين، ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب حسب الترتيب التدريجي لهم على القائمة.

نظام القائمة النسبية

وأضاف فهمي لـ«الوطن» أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي بل يتم الاستناد في هذه الحالة على أمرين، أولها احتساب وتوزيع المقاعد بعد فرز الأصوات بطريقة المتوسط الأعلى أو الباقي الأعلى، وثانيها يتمثل في حالة انتخاب القائمة في الدائرة الواحدة، يتم انتخاب الحزب بشكل عام دون تحديد أسماء الأشخاص الذين تم انتخابهم، ثم يرتب كل حزب مرشحيه بشكل تصاعدي، وذلك الأمر لا يتم بناءً على معيار محدد، بل يكون القرار فيه إلى اللجنة العليا للحزب.

النظم الانتخابية

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن أغلب النظم الانتخابية التي تعتمد على النظام النسبي يكون هناك نسبة حسم أقلها ما يحصل عليه الحزب ليتمثل في مجلس النواب، وهذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى.