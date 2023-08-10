الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي بالمحافظات

تبدأ عمليات التقديم في الوقت الراهن لطلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظات، بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة، وهو ما يتبعه معرفة الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي بالمحافظات للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي بالمحافظات عقب إعلان تنسيق الثانوية العامة بحسب ما أقرته وزارة التربية والتعليم وتعمل به كافة المديريات على مستوى المحافظات.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي بالمحافظات

- أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية + 3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة مقاس 4 في 6.

- ملف التقديم ويحتوي على طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة.

- البطاقة الصحية للطالب.

- ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

تقديم أوراق الصف الأول الثانوي بالمحافظات

وبمجرد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة يجرى تقديم أوراق الصف الأول الثانوي عبر المدرسة المقبول بها خلال الوقت الراهن مع سرعة التقديم لإنهاء كل الإجراءات قبل بداية العام الدراسي الجديد.