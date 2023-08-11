إصابة 7 أشخاص في تصادم 7 سيارات بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بإصابات مختلفة في تصادم 7 سيارات، ونقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم 7 سيارات في منطقة الجامعة القديمة في ساعة متأخرة وانتقال قوات الشرطة الي مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث أمام جامعة الإسماعيلية القديمة، انقلوا المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين تم استقبالهم في قسم الطوارئ وتم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لهم للاطمئنان علي صحتهم والتأكد من عدم وجود أي إصابات خطيرة بين المصابين في الحادث.

مصرع شخص أسفل قطار الاسماعيلية

وكان قد لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار في محافظة الإسماعيلية، خلال سقوطه من إحدي عربات القطار قرب مدينة أبوصوير، ونقل جثمانه إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد أحمد محمد الريس في الإسماعيلية نقل جثمانه إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إلى سقوط المتوفى من إحدى سيارات القطار خلال سيره قرب مدينة أبوصوير وتوفي في الحال، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.