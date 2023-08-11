مستشار رئيس الوزراء يُشيد بإنجاز طبي مصري: «نرعاك في مصر»

أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» منذ قليل، بنجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في إجراء جراحة نادرة جدًا، لحالة هي السادسة على مستوى العالم.

برنامج السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه، إن الجراحة أجريت لطفلة من دولة كازخستان، وافدة للعلاج ضمن برنامج السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، الذي تنفذه الهيئة العامة للرعاية الصحية.

إنجاز مصري جديد

ووصف هاني يونس، إجراء العملية الجراحية النادرة بأنه «إنجاز مصري عظيم، جرى نشره، وتوثيقه بأكثر المجلات العلمية الطبية»، واختتم: «تحيا مصر».

مستشفى شرم الشيخ الدولي

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت عن نجاح فريق طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي، في تنفيذ العملية الجراحية للطفلة خلال 60 دقيقة فقط، وهي العملية التي سُجل منها 5 حالات فقط عالميًا، لتصبح الحالة السادسة.