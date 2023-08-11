أسعار البیض في الأسواق والمحلات الیوم الجمعة 11-8-2023

حالة من الاستقرار في الأسعار الخاصة بالبیض شهدتها البورصة العامة للبيض، الیوم الجمعة 11-8-2023، حيث ظهر بثبات في أسعاره بالأسواق والمحلات، حيث سجل الطبق الأبيض 106 جنيهات والأحمر 108 جنيهات، فيما بلغ سعر البلدي 117 جنيهًا، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن عبر حسابها الرسمي على الإنترنت.

أسعار البیض الیوم

كما سجلت أسعار البیض الیوم استقرارا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة توافر الأعلاف بكيمات كبرى خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف الموجودة في المواني، ما أدى إلى استقرار الأسواق في أسعار البيض والدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقا للبورصة، فإن أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والمحلات، تتراوح بين 62 و64 جنيهًا في المزرعة للفراخ البيضاء، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 68 و69 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها.