في خطوات بسيطة.. كيف تشتري شقة بشكل صحيح «من غير ما يتنصب عليك»؟

تتضمن عمليات البيع والشراء العديد من المشاكل سواء في الأوراق أو تسلسل ملكية الوحدة المباعة، ونستعرض في السطور التالية الطريقة الصحيحة لشراء العقارات حتي لا يقع المواطنون فريسة للنصب من المحتالين.

وقال محمود جمال عبد اللطيف المحامي، إن شراء العقارات والمحال التجارية وغيرها يتضمن العديد من المشكلات التي قد تشكل عبئا على البائع فيما بعد، وقد تتسبب في ضياع أمواله ووقوعه فريسةً للنصب، ولعل أبرز هذه المشكلات الشراء دون الرجوع لمحامٍ لمراجعة مستندات الملكية.

مراجعة تسلسل الملكية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يشار بدايةً إلى مراجعة تسلسل الملكية بشكل صحيح من البائع الأول حتى آخر عقد، كما يجب أن يتضمن تسلسل العقود الأرقام القومية للبائعين والمشترين السابقين وتوقيعاتهم الحية بالقلم الأزرق وليس صوا من هذه العقود.

رخصة الارض

واستكمل أنه يجب أن تكون هناك رخصة للأرض والبناء ويمكن مراجعهتا مع الحي التابع له العقار، ويفضل في كل الأحوال أن تكون الأرض والشقة مسجلة في الشهر العقاري، حتى يطمئن البائع أنه ليس هناك تلاعبا في الأوراق.

وأوضح أنه يجب على المشتري أن يتسجل عقد البيع الخاص به في الشهر العقاري حتى تنتقل له الملكية بشكل نهائي عن طريق التوجه للشهر العقاري بأصول العقود كاملة وصورة بطاقة الرقم القومي للبدء في إجراءات التسجيل .