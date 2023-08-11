«رياضة كفر الشيخ» تختتم فعاليات دوري «رواد مصر».. شارك به 12 فريقا

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، فاعليات دوري «رواد مصر»، من خلال إدارة التنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بمشاركة 12 فريقا من خماسي القدم من رواد محافظة كفر الشيخ، و20 لاعب تنس طاولة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج دوري «رواد مصر»

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ دوري «رواد مصر»، نظمته المديرية في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس، وأسفرت نتائج تنس الطاولة عن حصول الكابتن خالد رداد على المركز الأول، والمركز الثاني للكابتن علي القسط، والمركز الثالث للكابتن حمدي سلام، أما عن نتائج خماسي القدم: مركز أول لفريق «الدكتور» ويقوده الدكتور محمد الغفلول، والمركز الثاني لفريق «المهندس» بقيادة المهندس مجدى الحداد مركز ثالت، وفريق «الكابتن» بقيادة الكابتن عماد عبد المنصف.

ختام فعاليات دوري «رواد مصر»

جاء ختام فعاليات دوري «رواد مصر» بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، بمشاركة 12 فريق خماسي كرة القدم، و20 لاعب تنس طاولة، كما جاءت فاعليات الدوري من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.