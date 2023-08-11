طلاب جامعة الوادي يمحون أمية 89 ألف مواطن في 9 سنوات

اختتمت جامعة جنوب الوادي، اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية، التي نظمتها لطلابها للمشاركة في مشروع محو الأمية في محافظة قنا، مؤكدة أنه منذ 2014 حتى العام الجاري، نجح طلاب الجامعة في محو أمية 89 ألف مواطن.

محو الأمية في محافظة قنا

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي اليوم، استعرض المشاركون في اللقاءات، أعداد الأميين بمحافظة قنا وبصفة خاصة مركز فرشوط، والنتائج والإحصائيات التي حققتها الجامعة بمشاركة طلابها في تحرير الموطنين من قيد الأمية.

تنظيم 9 لقاءات توعوية

وأكدت الجامعة، حصولها على مركز متقدم بين الجامعات المصرية في مشروع محو الأمية، إذ تمكن الطلاب من محو أمية أكثر من 89 ألف مواطن خلال مسيرة مشاركة الجامعة، منذ عام 2014 وحتى منتصف العام الجاري .

جدير بالذكر أن الجامعة، نظمت 9 لقاءات توعوية، بواقع لقاء بكل مركز من مراكز المحافظة خلال فصل الصيف، وذلك لتشجيع الطلاب على محو أمية المواطنين، بمشاركة الطلاب من أبناء محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة .