الحكومة: لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة غير صالحة للاستهلاك

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.

وشددت وزارة الزراعة على أن جميع شحنات القمح التي يجري استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكل المواصفات القياسية، إذ تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.