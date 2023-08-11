كيفية تحويل خطك من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانا خلال 24 ساعة.. إليك الخطوات

التحويل بين شركات المحمول الرسمية والعاملة في الشارع المصري أمر يلجأ له البعض للاستفادة من خدمات شركة أو ترك أخرى لأمر ما، وهو ما يتيحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين من خلال خدمة خصصت لهذا الأمر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية تحويل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانًا وخلال 24 ساعة، على هذا النحو:

خطوات تحول الخط المحمول من شركة لآخرى

يمكن للمستخدم تحويل خط المحمول من شركة لأخرى بنفس الرقم مجانًا وخلال 24 ساعة من خلال خدمة نقل الأرقام والتي يمكن الاستفادة منها بزيارة الرابط التالي للتعرف على خطوات عملية تحويل الأرقام من هنـــا.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أنه قبل النقل يجب التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومي صحيحة لدى الشركة، واستمرار استخدام الخط مع الشركة لمدة 4 أشهر، وسداد آخر فاتورة مصدرة وذلك في حالة نظام الفواتير، والخطوات كالتالي:

1- التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد النقل إليها وملء طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط.

2- يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم المواطن الشريحة الجديدة.

3- سيصل المواطن رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

4- استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.

يذكر أنه في حالة رفض طلب النقل تقوم الشركة بتوضيح أسباب الرفض ويمكن للمواطن تصحيح سبب الرفض وتقديم الطب من جديد.

وذكرالجهاز أنه في حال واجه المستخدم مشكلة أثناء عملية تحويل الرقم ولم تقم الشركة المنتقل إليها بحلها، يمكنه تصعيد الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق إحدى الطرق المتبعة وهي:

طرق التواصل مع مركز الشكاوى

- رقم مختصر 155 من الساعة 8 ص حتى 10مساء طوال أيام الأسبوع.

- تقديم نموذج شكوى: complaints.tra.gov.eg

- بريد إلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

- واتس آب على أرقام 01015515155 -01111115150 -01201255155 - 01551515505.

- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك – لينكدان – إنستجرام – تويتر».

- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg.