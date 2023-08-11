متى تكون حضانة الأطفال إلى أم الأب؟.. قانوني يوضح

هناك العديد من المشكلات المتعلقة بحضانة الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية حال وقوع الطلاق بين الطرفين «الأب والأم»، ليبدأ كل طرف النزاع لأخذ الأطفال في حضانته والسؤال عن من الأحق وفقا للقانون لهما أو لغيرهما سواء أم الأب أو والدة الأم وهو ما يوضحه قانوني في السطور التالية..

كثيراً ما يحدث أن تسقط الحضانة عن الأم لعدة أسباب، ولكن هل يمكن أن تنتقل الحضانة من الأم لأم الأب مباشرة دون أن تكون لأم الأم، وللإجابة على هذا التساؤل تواصلت «الوطن» مع المحامي كريم العطار الذي استعرض كل الحالات في الحضانة.

حالات سقوط الحضانة عن الأم

قال كريم العطار المحامي، إن هناك عدة حالات لسقوط الحضانة عن الأم وهي:

- الزواج من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال.

- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.

- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.

- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسي أو عقلي.

- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.

- تعاطي الأم للمواد المخدرة.

- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم.

انتقال الحضانة لأم الأب

وأضاف «العطار» أن الأصل عندما تسقط الحضانة عن الأم تكون الحضانة لأم الأم، ولكن في حالة سقوط الحضانة عن الأم وعدم تدخل أم الأم تنتقل مباشرة إلى أم الأب، مشيراً إلى أن الشرط الرئيسي في انتقال الحضانة لأم الأب هو تنازل أم الأم عنها وعدم اعتراضها على نقل الحضانة.