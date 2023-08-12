متى يحق للابن رفع دعوى نفقة على والده؟.. قانوني يجيب

تعتبر النفقة العمود الرئيسي الذي تستند عليه الأم عقب طلاقها، نظرا لعدم قدرة بعض السيدات على العمل واحتياجها لقدر من المال، لتستطيع الإنفاق على صغارها، وسد حاجاتهم الأساسية، وهناك حالات يحق للابن فيها، رفع دعوى نفقة على والده.

دعوى النفقة

قال عمرو عبد السلام المحامي، إن الأصل في رفع دعوى النفقة تكون للزوجة، إذ أنها هي الأمين على الأطفال، لكن هناك استثناء، وذلك حين بلوغ الصغير 15 سنة، يكون له الحق في رفع دعوى النفقة على والده.

أضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصغير الذي بلغ 15 سنة، له الحق في رفع دعوى، لكن ليست دعوى نفقة، إنما تسمى نفقة أقارب ويكون ذلك عن طريق عمل توكيل «أمور أسرية» لمحامي، ليبدأ في إجراءات الدعوى.

مدة استمرارية النفقة

أوضح المحامي، أن نفقة الأقارب تصرف لمن تم الـ15 سنة، وهنا يجب أن نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر يصرف مبالغ النفقة حتى حصوله على عمل، أما بالنسبة للأنثى حتى سن الزواج.