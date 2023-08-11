أبرز أخبار الاقتصاد اليوم.. إطلاق المرحلة الخامسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار

شهد اليوم الجمعة العديد من الأخبار الاقتصادية التي تهم كافة المواطنين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي، ومن أبرزها إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.

إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان رسمي، عن إطلاقها للمرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تشمل طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي متكاملة المرافق بالقطاعات الصناعية، من أجل تشجيع الاستثمار الصناعي سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.

«الصناعات الهندسية» تشارك في ورشة عمل عن بناء السفن بمشاركة 15 دولة عربية

كما شارك محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، في ورشة عمل عن بناء وإصلاح السفن التي نظمتها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري في محافظة الإسماعيلية، وحضر الورشة ممثلون عن عدد 15 دولة عربية.

هيئة الاستثمار تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بيان رسمي لها، عن تخفيض أعداد المستندات المطلوبة من الشركات الراغبة في الحصول على خدمات ما بعد التأسيس، وذلك بهدف توفير كل من الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.

دعوة مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب 17 أغسطس

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، قرار وزير التجارة والصناعة، يشمل دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل الانعقاد يوم الخميس 17 من شهر أغسطس 2023، وذلك في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة بغرض انتخاب هيئة المكتب.