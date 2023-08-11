«57357» الغربية.. عمل مستمر لإنهاء معاناة الأطفال مع المرض اللعين

على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لا يتوقف العمل داخل مستشفى «57357» فرع طنطا لعلاج سرطان الأطفال. هنا فى عاصمة محافظة الغربية تتجسد حالة فريدة واستثنائية هى مزيج من الإنسانية والمهنية الطبية، لتحقيق الهدف النبيل المتمثل فى تخفيف وإنهاء آلام الأطفال المصابين بالمرض اللعين.

التكاتف والتعاون لخدمة المريض فى رحلة الفحص والتشخيص والعلاج هما شعار العاملين فى المستشفى، سواء طاقم الإدارة والطاقم الطبى وفرق التمريض والعمال، فالصرح الطبى يستقبل من 20 إلى 60 طفلاً مريضاً بالسرطان يومياً، و1700 سنوياً، ويحرص على تقديم الخدمة الطبية بكفاءة واحترافية من خلال أحدث التقنيات الحديثة والأجهزة الطبية العالمية.

يقول الدكتور عاصم غلاب، مدير المستشفى: «يتكون المستشفى من 4 طوابق داخلية ويحتوى على 60 سريراً، إضافة إلى العيادات الخارجية التى تعمل بشكل يومى فى كافة التخصصات، وتحتوى أيضاً على وحدة علاج اليوم الواحد التى تتكون من 20 كرسياً لجرعات الكيماوى الخاصة بالأطفال وتستقبل من 20 إلى 60 طفلاً يومياً، ويضم المستشفى نحو 20 قسماً، ويعالج 1700 مريض فى المتوسط حالياً». وعن الخدمات الطبية المتكاملة التى يوفرها المستشفى، يقول مديره إن المستشفى يعد منظومة متكاملة، وبه جميع التخصصات، والعلاج فيه بالمجان، ولا يقتصر على علاج الأورام فحسب، بل توجد عيادات خارجية، حتى نضمن عدم تعرض المريض إلى أى ضرر حال تلقيه علاجاً من أى مرض بخلاف الأورام فى مستشفيات أخرى، ويتم استقبال المريض فى مرحلة الطفولة وتلقّى العلاج داخل المستشفى حتى التماثل للشفاء، وحقق فرع طنطا فى آخر عام نسبة شفاء بلغت 73% للمرضى، واستقبل هذا العام 1700 حالة».