لأولياء الأمور.. خطوات الحصول على البطاقة الصحية للصفوف الأولى بقنا

تستقبل المدارس الابتدائية في محافظة قنا، ملفات الصفوف الأولى، سواء في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائى، الذي يتضمن البطاقة الصحية للطالب، التي تستخدم من مكاتب التأمين الصحي في مراكز ومدن محافظة قنا، ويبحث أولياء الأمور عن خطوات استخراجها وأماكنها في المحافظة، قبل انتهاء موعد التقديمات في نهاية الشهر الجاري.

البطاقة الصحية

تستعرض «الوطن»، خطوات الحصول على البطاقة الصحية في مكاتب التأمين الصحي في محافظة قنا، الخاصة بتقديم بصفوف رياض الأطفال 2023 أو الصف الأول الابتدائي 2023، وإليكم الخطوات.

- يستخرج ولي الأمر شهادة ميلاد حديثة بها الرقم القومي الخاصة بالطفل أو الطفلة.

- يتجه إلى مكتب التأمين الصحي التابع ليه إداريا ولي الأمر.

- يقدم ولي الأمر شهادة الميلاد إلى الموظف.

- يمنحه الموظف بطاقة صحية باسم الطفل وعليها طوابع.

- سعر البطاقة الصحية للطفل للتقديم رياض الأطفال شاملة الطوابع 70 جنيها.

- سعر البطاقة الصحية للصف الأول الابتدائي شاملة الطوابع 90 جنيها.

أماكن استخراج البطاقات الصحية في محافظة قنا

حددت هيئة التأمين الصحي في محافظة قنا أماكن استخراج البطاقات الصحية وهي كالآتي:

- مكتب التأمين الصحي أمام مسجد ناصر في مدينة قنا لمدينة وقرى مركز قنا.

- مكاتب التأمين الصحي في كل مدينة في مدن محافظة قنا وهي 9 مدن، أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، دشنا، الوقف، مدينة قنا، قفط، نقادة، قوص.