9 معلومات عن «طرزان الغربية» بعد رحيله.. رفض الزواج لرعاية شقيقاته

دائما ما كان يحلم بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والمشاركة في بطولات دولية، وكان يتخذ لاعب القوى البدنية طارق محمود، والمعروف إعلاميًا بـ«طرزان الغربية» أو الدبابة البشرية، قبل وفاته الأربعاء الماضي، من منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مسرحا لسحب سيارات النقل الثقيل «التريلا» وسط تجمع كبير من المواطنين، بحسب ما ذكرته شقيقته الكبرى لـ«الوطن».

معلومات عن طرزان الغربية

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة طنطا، بعد علمهم بوفاة لاعب القوى البدنية طارق محمود، وترصد «الوطن» 9 معلومات عن اللاعب والمعروف إعلاميًا بـ طرزان الغربية أو الدبابة البشرية:

- طارق محمود عبد الله فرج مقيم بمنطقة قحافه بمدينة طنطا.

- مواليد 1 أبريل 1989.

- لاعب قوة بدنية وقام أكثر من مرة بسحب عدد من السيارات آخرها كان 11 سيارة بتاريخ 16 يوليو.

- قام بسحب سيارة نقل بواسطة أسنانه بتاريخ 28 مايو الماضي.

- كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكر منذ 3 سنوات.

- مكث لمدة 3 أيام داخل المستشفى إثر وعكه صحية.

- توفي نتيجة تسمم في الدم إثر عدوى بكتيرية أدت إلى فشل كلوي وتوقف الأعضاء الحيوية في الجسم.

- فضل عدم الزواج من أجل رعاية شقيقاته وأطفالهن.

- تم تشييع جثمانه يوم الأربعاء الماضي، ودفنه في مقابر العائلة بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا.

سبب وفاة طرزان الغربية

ونفت شقيقته الكبرى وفاته بسبب جرعة منشطات زائدة، حيث كشفت أنه كان يتعاطى مادة الكورتيزون في الفترة الأخيرة بسبب الألم الشديد الذي يشعر به، وأخفى مرضه عن أصدقائه وكان يتعامل بشكل طبيعي معهم، واستطاع الدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتم تسجيل اسمه بها، ولكنه لم يذهب لاستلام الجائزة.