ارتفاع أمواج البحر في 5 مدن ساحلية اليوم.. بينها الإسكندرية (صور)

ترتفع الأمواج على الشواطئ في بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والتي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين خلال موسم الصيف، وهو ما يؤثر على استقرار الشواطئ خلال هذه الأيام، ما دعا الأجهزة المعنية لاتخاذ إجراءات مشددة على الشواطئ منعا لحدوث غرق.

5 مدن ساحلية ترتفع بها الأمواج

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض 5 مدن لنشاط الرياح على الشواطئ، مما يتسبب في ارتفاع الأمواج، وعدم هدوء البحر، وهي مدن العلمين في الساحل الشمالي والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد، ووجهت نداء للمصطافين في هذه المدن بتوخي الحذر خلال المصيف.

ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج على الشواطئ في المدن 5 الساحلية، ما بين 2 وحتى 2.5 متر، كما تنشط الرياح وتتراوح سرعتها ما بين 40 وحتى 50 كيلومترا في الساعة.

نشر فرق إنقاذ في العلمين

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة، أن هناك فرق إنقاذ في مدينة العلمين الجديدة، موجها بضرورة اتباع المصطافين التعليمات التي تصدرها محافظة مطروح والهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الشواطئ والالتزام بها للحفاظ على أرواح جميع المواطنين تجنبا من حدث غرق.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريحات خاصة، إنه جرى تحذير المواطنين اليوم من النزول في شواطئ غرب الإسكندرية نظراً لارتفاع الأمواج الشديدة خوفا من الغرق، ويصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، كما جرى رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية بالكامل، ونسبة إشغال شواطئ غرب الإسكندرية لم تتجاوز 20%.