ذهب ومعادن نادرة.. أبرز أسباب الصراع بين القوى العظمى على كنوز القمر

ما الذي يوجد من كنوز على سطح القمر؟.. سؤال بدأ يتردد مؤخراً بالتزامن مع إطلاق روسيا أولى مركباتها الفضائية إلى سطح القمر، بعد غياب ما يقرب من نصف قرن، وسط سباق مع القوى العظمى من أجل استكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في القمر، وهو ما تحدثت عنه وكالة «ناسا» الأمريكية.

ماذا يوجد على سطح القمر؟

إطلاق روسيا مركبة إلى سطح القمر، فتح النقاش حول أهمية القمر، وما قد يحتويه من كنوز بالنسبة للبشر، وبحسب اتفاق يعود لعام 1979، فإنه لا يجوز أن يصبح القمر ملكاً لأي دولة أو شخص أو جهة، لكن القوى الفضائية الكبرى لم تصدق على الاتفاق، لذا يجري حاليا البحث عن ذلك بطرق غير مباشرة.

ومن كنوز سطح القمر، التي خلص إليها بحث لشركة «بوينج»، هي وجود معادن أرضية نادرة، تستخدم في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب والتقنيات المتقدمة، ومنها الإسكانديوم والإتريوم، إضافة إلى الـ15عنصراً المكونة لمجموعة اللانثانيدات في الجدول الدوري، علاوة على وجود كميات كبيرة من الذهب.

كما أوضحت «ناسا» أن سطح القمر يتوفر عليه «هيليوم 3»، وهو نظير للهيليوم العادي، ومن النادر وجوده على سطح الأرض، لكنها تؤكد أن هناك نحو مليون طن منه على سطح القمر، وفقاً للتقديرات المتوقعة، ولما له من خصائص غير مشعة، فإنه من شأنه توفير الطاقة النووية في مفاعلات الاندماج النووي، بدون أن ينتج عنه نفايات خطيرة.

كنوز القمر.. ذهب ومعادن نادرة

كما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن سطح القمر يحتوى على الماء أيضاً، وهو ما وجدته المهمة الهندية «تشاندرايان-1» عام 2008، حينما رصدت جزيئات الهيدروكسيل منتشرة في أنحاء سطحه ومتركزة في قطبيه، وفقا لما نقلت شبكة «سكاي نيوز»، وهو ما يمكن أن يفيد كمصدر للحياة، أو مصدر للهيدروجين والأكسجين المستخدمين في صناعة وقود الصواريخ.

وفي عام 2020 أعلنت الولايات المتحدة، توقيع اتفاقات «أرتميس»، على اسم برنامج ناسا للقمر، وذلك من أجل السعي لتعديل قانون دولي قائم للفضاء، من خلال إنشاء مناطق آمنة على القمر، لكن روسيا والصين لم تنضما إلى الاتفاقات الموضوعة.