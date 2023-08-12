محافظ الوادي الجديد: منتجات الواحات التراثية قادرة على المنافسة عالميا

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بفعاليات يوم التراث الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة اليمن بمصر، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وتعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي والحضاري لمصر.

دعم أصحاب الحرف اليدوية في الوادي الجديد

وأكد، محافظ الوادي الجديد، اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، إنه خلال تفقده جناح المحافظة المشارك بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 أغسطس الجاري، حرصت المحافظة على تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية وتسويق منتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض المحلية والدولية.

جودة وتميز منتجات التراث الواحاتي للمنافسة عالمياً

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن زوار المعرض أشادوا بجودة وتميز المعروضات من منتجات التمور والخزف والسجاد اليدوي وكل ما يخص التراث الواحاتي، مؤكدين قدرته على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة للتصدير عالمياً.