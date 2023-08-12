4 حالات لا ينطبق فيها حق الشفعة في البيع.. تعرف عليها

تعتبر كلمة الشفعة من الكلمات الدارجة والمستخدمة في المجتمع لا سيما في مجال العقارات والبيع والشراء بين المواطنين، وتظهر جلياً في حالات البيع بين الجيران عندما يريد الجار بيع العقار الخاص به فيعرضه على جاره أولا أخذاً بحق الشفعة، ونرصد لكم في السطور التالية الحالات التي يسقط فيها الحق بالشفعة.

ما هو حق الشفعة؟

قال محمود جمال عبد اللطيف المحامي، إن الشفعة هو حق الشريك في شراء نصيب شريكه في كل ما هو قابل للقسمة، بدون أن يلحق في شريكه الضرر، وفي حالة إذا كان يوجد أكثر من شريك واحد فإنه يشترك فيها جميعًا كل الشركاء، ولا يجوز البيع لأحدهم دون باقي الشركاء.

حالات سقوط حق الشفعة

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في 4 حالات وذلك وفقاً لنص المادة 339 من القانون المدني وهي:

-إذا كان البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

-إذا كان العقار قد بيع ليبنى فيه مسجد أو كنيسة.

- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.