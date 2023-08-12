بسبب وجبة سمك.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الدقهلية

أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة سمك مقلي بالمنزل في الدقهلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى من أجل إسعافهم وعمل اللازم وإنقاذهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطار يفيد بوصول زوج وزوجة وابنتهما إلى مستشفي المنصورة الدولي بعد تعرضهم لحالة تسمم غذائي في محافظة الدقهلية نتيجة تناول وجبة سمك مقلي من المنزل.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين إصابة أسرة بحالة تسمم غذائي، وهم زوج ويدعى إسلام صبري السيد صاحب ال 42 سنة، وزوجته هبة كمال السعيد 34 سنة وابنتهما سلمى إسلام صبري 9 سنوات، بعد تناول وجبة سمك مقلي بالمنزل.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى لمناظرتهم وعمل اللازم لهم، وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.