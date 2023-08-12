رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بسبب وجبة سمك.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:54 م | السبت 12 أغسطس 2023
سيارة إسعاف_ أرشيفية

سيارة إسعاف_ أرشيفية

أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة سمك مقلي بالمنزل في الدقهلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى من أجل إسعافهم وعمل اللازم وإنقاذهم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطار يفيد بوصول زوج وزوجة وابنتهما إلى مستشفي المنصورة الدولي بعد تعرضهم لحالة تسمم غذائي في محافظة الدقهلية نتيجة تناول وجبة سمك مقلي من المنزل.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين إصابة أسرة بحالة تسمم غذائي، وهم زوج ويدعى إسلام صبري السيد صاحب ال 42 سنة، وزوجته هبة كمال السعيد 34 سنة وابنتهما سلمى إسلام صبري 9 سنوات، بعد تناول وجبة سمك مقلي بالمنزل.

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى لمناظرتهم وعمل اللازم لهم، وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

اقرأ المزيد:

إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تناولوا عنب.. إصابة أم وأبنائها الأربعة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

إصابة 8 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف.. بينهم 6 أطفال

إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

15 حالة تسمم غذائي بسبب الفسيخ في أول أيام عيد الفطر بالإسكندرية
بقلم آية حسنين