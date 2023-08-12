القاهرة الإخبارية: السماح بعودة الزوار لبرج إيفل بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، إنه تم السماح للزائرين بالعودة إلى برج إيفل، اليوم السبت، بعد نحو ساعتين من إخلائه بسبب تهديد بوجود قنبلة.

بلاغ كاذب وعودة الزوار

وأضاف المصدر «لقد كان بلاغًا كاذبًا، يمكن للناس العودة إلى الداخل»، بحسب «رويترز».

وفي وقت سابق، أخلت الشرطة برج إيفل، بعد ورود أنباء بوجود قنبلة داخله، الأمر الذي استدعى بدوره انتشارًا مكثفًا من جانب عناصر الأمن الفرنسي، وإخلاء 3 طوابق من البرج، بالإضافة إلى ساحته الأمامية.

طوق أمني بمحيط البرج

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من باريس، إن قوات الشرطة والدرك الفرنسي، أقامت طوقًا أمنيًا بمحيط البرج، كما نشرت خبراء في المفرقعات والقنابل لتمشيطه والتأكد من خلوه تمامًا من أي قنابل.

وأضاف أن برج إيفل يعد من أبرز المعالم السياحية، التي تشهد جذبًا سياحيًا كبيرًا في مثل هذا الوقت من العام.