المطرب مسلم بعد حفله بمهرجان العلمين: مبسوط بالتجهيزات والحضور

أعرب المطرب مسلم، عن سعادته بمشاركته في مهرجان العلمين الجديد، أمس، قائلًا: «مبسوط بالتجهيزات، وإن المهرجان موجود في مصر، ونقدر نقدم وننافس كل دول العالم».

مهرجان العلمين الجديدة

ولفت خلال لقاء خاص على القناة الأولى المصرية، على هامش حفله أمس، ضمن مهرجان العلمين الجديدة، إلى أن هناك توجه عام بصناعة المهرجانات، وصناعة الحفلات على مستوى عالي، مردفا «العلمين تستقطب فئة كبيرة من مصر وخارجها».

وأشار مسلم، إلى أنه مهتم بمتابعة وتحليل أرقام أغنياته على السوشيال ميديا، والفئة العمرية، التي تسمع أغانيه، ووجد شرائح من كل الأعمار.

أول ظهور لمسلم

وأردف: «أغنية (اتنسيت)، حققت 450 مليون مشاهدة، ولم أتوقع هذا حجم المشاهدات، لأني إنسان واقعي، وبدأت عام 2011، وأول ظهوري على يوتيوب في 2016، ومن 2016 لـ2019 بأنزل أغاني، واعتزلت 2019 بعد وفاة والدي، ورفعت شغلي من اليوتيوب، ورجعت بأغنية (معدش باقي)، لقيت الموضوع لذيذ، فنزلت أول فيديو كليب (قبل ما أوصل لك) وحقق 5 ملايين مشاهدة، والآن وصل لـ35 مليون مشاهدة».