«خلي بالك صورتك بالسلاح ممكن تحبسك».. قانوني يوضح العقوبة

كثيرا ما يتداول الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثناء حملهم السلاح بغرض جمع الإعجابات والمشاهدات دون أن يعرفوا عقوبة ذلك، ونرصد لكم في السطور التالية العقوبة المنتظرة لمثل هذه الجرائم.

مواد القانون

يقول ناجي عادل حافظ، المحامي، إن المادة 226 مكرر ب من قانون الأسلحة والذخائر، كانت واضحة في مثل هذه الأمور، إذ تضمنت تجريم نشر أي صور للأسلحة والذخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت لها عدة عقوبات في حالات مختلفة.

عقوبة نشر الصور بالأسلحة

وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يُحكم على ناشر الصور من 6 أشهر حتى عامين حبس، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك في حالة إذا كان السلاح مرخصا بالفعل، أما إذا لم يكن السلاح مرخصا فالحكم يكون من 5 سنوات إلى 15 سنه سجن، وغرامة حتى 500 ألف جنيه.

واستكمل، بأنه في حال نشر صور الأسلحة بغرض الاتجار فيها، ففي هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من 2 إلى 10 ملايين جنيه.