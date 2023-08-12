خلال أسبوعين.. ضبط ثالث مصنع لتعبئة مياه غير صالحة في مطروح (صور)

وجهت، منذ قليل، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين ضربة جديدة موجعة في الغش التجاري، بضبط ثالث مصنع خلال أسبوعين لتعبئة المياه غير الصالحة وبيعها في زجاجات مياه معدنية، في غش تجاري واضح، خلال مصنع بير سلم غير مرخص، في ظل نشاط تمويني مكثف وحملة تموينية مفاجئة على الأسواق.

ضبط كميات من زجاجات المياه المعدنية المعاد تعبئتها

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم السبت، إن الحملة التموينية بمطروح أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية المعاد تعبئتها، كما جرى ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

مصنع تعبئة مياه بدون ترخيص

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح أن مصنع بير السلم الذي جرى ضبطه يعمل بدون ترخيص ويقوم بإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية الفارغة وتعبئتها بالماء لبيعها مرة أخرى لجمهور المستهلكين بغرض التربح غير المشروع، وكشف تقرير مديرية الصحة بمطروح أن الماء المستخدم في تعبئة الزجاجات به شوائب وغير صالح للشرب نهائياً، وعدم نظافة المكان، الذي يتم تعبئة الزجاجات به، كما جري التحفظ علي 102 جركن سعة 10 لتر الواحد، والمعدة للتوزيع على المحلات.

ضبط أحد محلات البقالة الكبيرة بمنطقة الكيلو 4

وأوضحت وكيل تموين مطروح، أنه جرى ضبط أحد محلات البقالة الكبيرة بمنطقة الكيلو 4 تقوم بعرض كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية للبيع للمواطنين عبارة عن زجاجات مياه غازية وأنواع مختلفة من البسكويت والبقسماط والكيك كلها منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات من المياه المعبأة والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية.