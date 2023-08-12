عالم أزهري: أمة سيدنا محمد لم يضيق الله عليها مثل باقي الأمم

أكد الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أنَّ أمة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أمة مرحومة، منوها إلى كثرة المباح بأنواعه لهذه الأمة، فلم يضيق الله عليها بخلاف من سبقها من أمم.

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، «كمثال يوضح كيف يسر الله – عز وجل – على هذه الأمة، مسألة تطهير الثوب من أي نجاسة تقع عليه، إذ يكفي لتطهيره حفنة من الماء، مشيرا إلى الأمم السابقة التي حُكم عليها باقتطاع الجزء المدنس من الثوب، بل ووصل الأمر لحك الجلد حتى يدمي الجسد إذا حصلته النجاسة».

أمتنا أمة مرحومة

وتابع عالم الأزهر الشريف، بأن «أمتنا أمة مرحومة، وتدينها سهل، بينما الأمم السابقة كان جزء من تدينها عقوبة وتضييق، فالثوب إذا أزالوا عنه النجاسة صار مخرطا ومرقعا، بينما أمة محمد تزيل النجاسة بحفنة من الماء».