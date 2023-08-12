«الشباب» تختتم المهرجان الرياضي بالساحل الشمالي بمشاركة 10 دول

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي الأول بخليج غزالة بالساحل الشمالي، بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بمنافسات الركض والسباحة، وذلك في ختام الفعاليات التي أشاد بتنظيمها جميع المشاركين.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة، مهرجانا رياضيا اليوم السبت، بخليج غزالة بالساحل الشمالي، من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتنسيق مع «مجموعة بوست إيجبت» و«الاتحاد المصري الخماسي الحديث والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ».

500 فرد من 10 دول أجنبية يشاركون بالمهرجان الرياضي

وانطلقت الفعاليات تحت رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث بمشاركة 500 فرد من 10 دول أجنبية، وشملت مسابقات ركض وسباحة في أجواء تنافسية كبيرة من قبل المشاركين.

شهد الفعاليات سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وشريف فتحي، المدير التنفيذي للمهرجان، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.

جاء المهرجان ضمن حزمة الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على تنظيمها، بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية، تحقيقًا لرؤية الوزارة في نشر ثقافة الممارسة الرياضية من جانب، وتنشيطا وترويجا لـ السياحة الرياضية من جانب آخر.