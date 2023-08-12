نقيب الفلاحين ردا على مدعي فشل الصوبات الزجاجية: نظام حديث معمول به عالميا

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، ردا على مَن وصفهم بـ«المغيبين» والذين يدعون فشل مشروع الصوب الزراعية، قائلا إن «الصوب الزراعية هي بيوت محمية عبارة عن هياكل خشبية أو حديدية مغطاة بالزجاج أو البولي إيثلين أو البلاستيك، إيه اللي يفشل فيها؟».

أبو صدام: الزراعة داخل الصوب موجودة في جميع الدول المتطورة

وأضاف أبو صدام، في بيان، أن «الزراعة داخل الصوب هو أحد طرق الزراعة الحديثة التي طالما نادينا بها، وتوجد في جميع دول العالم المتطور زراعيا، وهدفها الرئيسي هو توفير غذاء آمن بجودة عالية يطابق الاشتراطات والمواصفات الدولية، ويقلل الفاقد، والزراعة داخل الصوب تزيد الإنتاجية، ويمكن زراعة معظم أنواع المحاصيل بها، وهي في غاية الضرورة لزراعة الشتلات، لأننا نتحكم في مناخ الصوبة وفق احتياج النبات ونتحكم في كميات الأسمدة والمبيدات اللازمة بما يحافظ على النباتات داخل الصوبة من التغيرات المناخية السلبية أو الخطأ البشري في تقدير الاحتياجات المناسبة للنبات».

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الزراعة داخل الصوب ضرورة ملحة لمصر وليست زراعة من باب الرفاهية لأنها ترشد المياه وتقلل الفاقد وتقي النباتات من التقلبات المناخية، ويمكننا زراعة أي صنف من النباتات في أي وقت من العام، كما يمكننا إنشاء الصوبة في أي مكان ويمكننا تغيير مكان الصوبة وتفكيكها ونقلها لأي مكان في أي وقت، ومن مميزات المشروع توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملة صعبة نتيجة تصدير منتجاتنا الزراعية، مع جذب استثمارات زراعية.

وأكد عبدالرحمن أن الصوب الزراعية معروفة في مصر قبل بداية المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية ليكون مخزنا لمصر لإنتاج كل احتياجاتنا من الخضروات والفواكه في ظل تسارع التغيرات المناخية وقسوتها بما يمنع حدوث أزمة عدم توفر المنتجات الزراعية في أي وقت من العام وتحت أي ظروف مناخية غير مناسبة بأقل استخدام للمياه والمستلزمات الزراعية الأخرى.

فوائد الصوبات الزجاجية تفوق ما يُنفق عليها

وأوضح أبوصدام أن الصوبة الزراعية بيوت دائمة يمكننا الزراعة فيها أعوام عديدة، وأن فوائدها تفوق بكثير ما يصرف عليها، وأنها من أهم وأفضل المشاريع القومية الزراعية في الفترة الأخيرة، وأنها منعت انفلات الأسعار في فترات كثيرة، وساهمت بتوفير كل المنتجات الزراعية طوال العام، وأعطت الفرصة لتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، حيث وصلت العام الماضي لـ6.5 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه وقاربت في النصف الأول من العام الحالي لنحو 5 ملايين طن.