42 عاما على رحيل صلاح عبدالصبور.. صاحب «مأساة الحلاج»

يوافق اليوم الذكرى الـ42 على رحيل الشاعر صلاح عبدالصبور المولود في 3 مايو 1931، أحد أعلام الشعر العربي وصاحب الإبداع الشعري والمسرحي، كما أثرت أعماله في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية خصوصًا جيل السبعينات والثمانينات.

وحسب موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولد في 3 مايو عام 1931 بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، تخرج في كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول، عام 1951م.

- عمل عقب تخرجه في التدريس، ثم انتقل إلى العمل بالصحافة، في مجلتي «روزاليوسف»، و«صباح الخير»، ثم محرراً أدبياً في جريدة الأهرام.

- عين مستشاراً ثقافياً في الهند عام 1977 – 1978.

- كان آخر منصب تقلده هو رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية «مأساة الحلاج» عام 1966، حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية عام 1982.

أعمال صلاح عبد الصبور

من دواوينه الشعرية: «الناس في بلادي»، أقول لكم: «أحلام الفارس القديم، تأملات من زمن جريح، أما المسرحيات الشعرية، فمنها ليلى والمجنون، مأساة الحلاج، مسافر ليل، الأميرة تنتظر، بعد أن يموت الملك.

نشرت له كتابات نثرية عديدة منها: «حياتي في الشعر، أصوات العصر، رحلة الضمير المصري، على مشارف الخمسين، رحلة على ورق».