الجمهور يتفاعل مع فقرة السيرك ضمن مسرح الشارع بالعلمين الجديدة (فيديو)

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على كل الزوار والمواطنين بمدينة العلمين الجديدة، ويتفاعل كل الحاضرين والمشاركين في فعاليات مهرجان العلمين منها عروض مسرح الشارع.

وتنشر «الوطن»، فيديو يبرز تفاعل المواطنين والزوار مع إحدى عروض مسرح الشارع وهو فقرة السيرك القومي التابع للفنون الشعبية بوزارة الثقافة.

ومن المعروف أن مسرح الشارع بالعلمين الجديدة يقيم حفلات مجانية بطول كورنيش العلمين خلال أيام الجمعة والسبت.