الجمهور يتفاعل مع فقرة السيرك ضمن مسرح الشارع بالعلمين الجديدة (فيديو)
كتب:
يارا أشرف
10:34 م | السبت 12 أغسطس 2023
مسرح الشارع بالعلمين
حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على كل الزوار والمواطنين بمدينة العلمين الجديدة، ويتفاعل كل الحاضرين والمشاركين في فعاليات مهرجان العلمين منها عروض مسرح الشارع.
وتنشر «الوطن»، فيديو يبرز تفاعل المواطنين والزوار مع إحدى عروض مسرح الشارع وهو فقرة السيرك القومي التابع للفنون الشعبية بوزارة الثقافة.
ومن المعروف أن مسرح الشارع بالعلمين الجديدة يقيم حفلات مجانية بطول كورنيش العلمين خلال أيام الجمعة والسبت.