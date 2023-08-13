تامر حسين يكشف كوبليه محذوف من أغنية «حبيت المقابلة» لمحمد حماقي

كشف الشاعر تامر حسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن كوبليه محذوف من أغنية «حبيت المقابلة» لمحمد حماقي والتي تم طرحها منذ ايام.

ونشر تامر حسين فيديو يجمعه بعزيز الشافعي كشفا خلاله الكوبليه المحذوف وهو: أنا مش عايز أمشي أعذريني…أنا مش هاين عليا خليكي أوعي تسبيني تيجي ندردش شوية…كده هنطول كده هنطول…هو احنا بتوع فرصة سعيدة …أنا حبيت المقابلة أنا حبيت المغازلة…يخربيت التوليفة المالكة طالعة نازلة حوليها 100وصيفة كدا هنطول طب لجمالها أسمع تسقيفة.

وحقق الفنان محمد حماقي 4 ملايين مشاهده بأغنيتة الجديدة حبيبت المقابلة بعد أسبوع من طرحها والتي قدمها بتقنية الذكاء الاصطناعي.

أغنية «حبيت المقابلة»

أغنية «حبيت المقابلة» من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر وإدارة أعمال المنتج حمدى بدر..