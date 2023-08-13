المركز الجامعي للتطوير المهني بالسويس يؤهلك لسوق العمل مجانا.. اعرف التفاصيل

يعتبر المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس من أهم المراكز في الجامعة، حيث إن له دوراً كبيراً في تأهيل الطلاب وخريجي الجامعة لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور علي حسين عطا، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد أبو الحسن، مدير المركز، ويقدم المركز خدماته بالمجان.

إنشاء المركز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

وفقاً للمركز الإعلامي لجامعة السويس، قد أُنشئ المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعمل، والمركز يعمل على تطوير المهارات المهنية، لدى الطلاب والخريجين في العديد من المجالات، والتي تعمل علي زيادة قدرة الخريجين التنافسية في سوق العمل، من خلال الخدمات والتدريبات المقدمة.

المركز يعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

يعمل المركز الجامعي، للتطوير المهني بجامعة السويس، على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال تنمية المهارات الوظيفية للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى الربط بين جامعة السويس والقطاع الخاص حتى يتم إعداد الطلاب للوظائف المتاحة بسوق العمل بمحافظة السويس ذلك وفقاً لبيان المركز الإعلامي لجامعة السويس.

الدراسة والبرامج مجاناً بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس

فيما أكدت الصفحة الرسمية لجامعة السويس، أن جميع البرامج والخدمات، في المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة السويس مجانية لطلاب وخريجي الجامعة، بالإضافة إلى تقديم البرامج من خبراء ومتخصصين بكل المجالات، ويقدم المركز شهادات معتمدة لملتحقي البرامج.

ووجهت جامعة السويس دعوة إلى جميع طلابها وخريجيها لزيارة المركز الجامعي للتطوير المهني، للاستفادة من الخدمات المتاحة، وذلك في المقر الدائم المركز في جامعة السويس، بمدينة السلام 1 في مدرجات تجارة إنجليزي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمركزالتطوير المهني جامعة السويس

ويطلب من المتقدم للمركز شهادة التخرج وإثبات الشخصية فقط ومدة الدراسة بحسب البرنامج.