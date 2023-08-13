خسائر للقوات الأوكرانية في 5 هجمات باتجاه «كراسني ليمان» جنوب البلاد

تصدى الجيش الروسي، لـ 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه «كراسني ليمان» بمنطقة غابات سيريبريانسكي بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، ما أسفر عن تكبيد القوات المهاجمة خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فجر اليوم الأحد.

وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة «المركز» الروسي ، ألكسندر سافتشوك، إلى تنفيذ أطقم القاذفات «سو 34»، 4 ضربات بقنابل جوية موجهة ضد 3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في نيفسكوي، بروليتارسكو.

وتابع سافتشوك قائلا، إن مدفعية وطيران القوات الروسية تصدت في «اتجاه سفاتوف» محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء «جايجر 68» الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص.

أحرزت القوات الأوكرانية، تقدما في الجنوب وسيطرت على أراض، وفقا لما أعلنه مسؤولون عسكريون أوكرانيون. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات حققت نجاحا جزئيا في روبوتين بـ«مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «موسكو»، أعلنت في عام 2022، على إثر استفتاء، ضمها «زابوريجيا»، و3 مناطق أخرى «دونيتسك،لوجانسك،خيرسون»، إلى أراضي«روسيا الاتحادية».

قصف أوكراني على مراكز سكنية في دونيتسك بـ24 قذيفة

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، مراكز سكنية في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، بـ24 قذيفة من عيارات مختلفة بينها 152، و155 ملم.

بدورها، قالت مجلة«ميليتري ووتش»، إن مقاتلات «سو57» الروسية من الجيل الخامس، أثبتت جدارتها خلال الأزمة الأوكرانية، مشيرة في تقرير إلى تحسين أنظمة الاتصالات في المقاتلات بسرعة.

قضيتان حساستان بين أوكرانيا وبولندا

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الاختلاف في وجهات النظر حول قضايا تاريخية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جديدة في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، مشيرة إلى أن وجهات النظر بين «كييف» و«وارسو»، لا تزال مختلفة بشكل خطير فيما يتعلق بأحداث «مذبحة فولين»

وأشار مدير المركز «البولندي للدراسات الشرقية» فويتشيك كونونتشوك، إلى وجود قضيتان حساستان بين البلدين، إحداهما هي التاريخ، والأخرى «الحبوب الأوكرانية».

وفي إطار عقوبات الولايات المتحدة و«الاتحاد الاوروبي» المفروضة ضد «موسكو»، اتهم رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف، المدرج على قوائم عقوبات «الاتحاد الأوروبي»، في دعوى قضائية، رفعها أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، «برلين» بانتهاك حرمة منزله بتفتيشه «يخت ديلبار» في ميناء بريمن، وفقا لما ذكرته صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية.