وزير التعليم: نستهدف زيادة عدد المدارس الخاصة لـ30 ألف مدرسة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّ مصر بها 10 آلاف مدرسة خاصة ونرغب في أن تصل إلى 30 ألف مدرسة خاصة، فالوزارة تشجع القطاع الخاص، وتقدّم تسهيلات كبيرة.

وأضاف وزير التعليم، خلال إطلاق الحوار المجتمعي للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024-2029، أن الوزارة تسعى لإعداد طالب لديه الكثير من المهارات، وبناء شخصية تنافس عالميًا في سوق العمل، ولا تنافس على نصف درجة لأننا في حاجة إلى تعلمٍ حقيقي.

نرغب في 30 ألف مدرسة خاصة

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ هناك مكاشفة لتحديد المشكلات، فالوزارة تعلم أنّ هناك كثافات مرتفعة، لذا يجب أن يكون لدينا حلول، ولا بد أن يتدخل المجتمع المدني والقطاع الخاص بقوة.

وتطرق وزير التربية والتعليم، إلى أن السناتر والدورس الخصوصية أصبحت نسقا موازيا للتعليم، متسائلا: «هل الدروس الخصوصية تقيس مهارة؟.. أشك في ذلك، والمدرسة هي المكان الوحيد للتعلم، وحضور الطالب للمدرسة واقترانة بزملائه هي جزء من بناء الشخصية».