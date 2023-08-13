محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية في منيا القمح

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد كورنيش مدينة منيا القمح

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد ممشى كورنيش المدينة 1 و2 والذي يمثل متنفسا للمواطنين لقضاء إجازاتهم وعطلاتهم الرسمية، مشددا على أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالمتابعة المستمرة لنظافة المقاعد الرخامية والبرجولات المخصصة لجلوس المواطنين ومراجعة المطالع والمنازل على رصيف الكورنيش لسهولة حركة التنقل لذوي الهمم.

تفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالشوارع

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع العمدة باتجاه طريق منيا القمح التلوين، مؤكدا على رئيس المركز بسرعة التنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات وممثل شركة الغاز لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات وخطوط الغاز المتعارضة مع أعمال التطوير ضمانا لعدم انقطاع الخدمة وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري لمنيا القمح، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية لكونه يمثل محورا مرورا جديدا يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.