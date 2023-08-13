أحمد رعب رئيسا للغرفة التجارية بالدقهلية

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، تشكيل هيئة مكتب الغرفة من خلال عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة لتعيين واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وذلك بعد اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذي يبلغ عددهم 16 عضوا، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد 8 أعضاء، بجانب الأعضاء الـ8 المنتخبين.

أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية

وجاء تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية كالتالي:

1- المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية

2- الدكتور مدحت الفيومي نائب الرئيس

3- سامي سلطان نائب ثان

4- الدكتور حاتم المير أمين الصندوق

5- أحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق مساعد

6- السيد حمد التهامي سكرتير عام

7- أشرف محسن عضو

8- محمد جاد عضو

9- حسن الحنفي عضو

10- أحمد عبد الحميد عضو

11- عصام الديب عضو

12- أنيس عبد الله أنيس عضو

13- باهر عادل السقعان عضو

14- هاني فتحي عزام عضو

15- أحمد السعيد السلام عضو

16- هشام عبد العزيز عبد الفتاح عضو

تعزيز دور الغرفة التجارية بالدقهلية

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالدقهلية، تقدم المهندس أحمد رعب لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، بالشكر لهم على ثقتهم وتنصيبه رئيسا لمجلس الإدارة لدورة جديدة، مؤكدا بدء مسيرة جديد لتعزيز دور الغرفة وخدمة التاجر في المقام الأول واستكمال إنجازات غرفة الدقهلية كواحدة من أكبر الغرف على مستوى الجمهورية.