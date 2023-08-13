إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

شهد طريق جناكليس دمنهور بمحافظة البحيرة وقوع انقلاب دراجة نارية مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر.

تحديد هوية المتوفي

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد سعيد فهمي، 38 سنة، مقيم دمنهور، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكسر في الحوض، هاني حسين عبداللطيف، 50 سنة، مصاب بكسر بالكتف الأيمن وعظم الترقوة

و نقل المصابان إلى الي مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة وجارى المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث