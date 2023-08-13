خبير علاقات دولية: التكنولوجيا سلاح أساسي في الحرب الباردة بين أمريكا والصين

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، أن القرار الأخير للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن تقييد استثمارات بلاده في الصين، في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن استراتيجية أمريكية لتحجيم الصعود الصيني، بدأ تنفيذها منذ عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

التكنولوجيا سلاح رئيسي في الحرب الباردة

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إن التكنولوجيا أصبحت سلاحاً رئيسياً في الحرب الباردة الجديدة، وخاصةً الصراع بين الصين وأمريكا، حيث ترى واشنطن أن بكين تأخذ هذه التكنولوجيا لتطوير قدراتها العسكرية.

أمريكا تتخوف من القوة الاقتصادية للصين

واعتبر «سيد أحمد» أن أمريكا تتخوف من القوة الاقتصادية للصين، وطالما كانت الاتهامات الأمريكية للصين بأنها بنت قوتها الاقتصادية عبر استغلال حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، مثل «مايكروسوفت» وغيرها.

وذكر أن ما يقلق الولايات المتحدة حقيقة الآن، هو اتجاه الصين نحو زيادة قدراتها العسكرية، حيث بلغت الميزانية العسكرية الصينية 330 مليار دولار، وتعمل على تطوير أسلحة وصواريخ فوق صوتية، مشيراً إلى أن مفاهيم العالم تتغير، وفي ظل استبعاد وجود حرب عسكرية بين الدول العظمى، فإن الحرب الحقيقية تكون في تطوير التكنولوجيا.