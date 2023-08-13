إصابة شخصين في مشاجرة بمطروح

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في شاطئ الفيروز بمدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

الشرطة تفحص الحادث

واستقبل، مساء اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام مصابين في واقعة المشاجرة قادمين من شاطئ الفيروز شرق مرسى مطروح، وهما عبدالفتاح أمين عبد الفتاح 20 سنة من الشرقية، مصابا بجرح نافذ في الصدر، وناصر محمد سالم 19 سنة من الشرقية يعاني من جروح متفرقة في الجسم، وجرح قطعي في الصدر طوله حوالي 15 سم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية، ووضعهما تحت الملاحظة الطبية المستمرة لحين تماثلهما للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع المشاجرة، وجاري الفحص ومعاينة موقع الحادث وسؤال شهود العيان، للتعرف على أسباب وقوع المشاجرة، والكشف عن ملابساتها، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.