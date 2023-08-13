آمنة الساعي: نسعى بالحوار الوطني لتأهيل ذوي الهمم لريادة الأعمال

قالت آمنة الساعي، أحد مؤسسي شركة حلم، إنهم يعملون بجدية لإيجاد حلول للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم كرواد أعمال، مشيرة إلى الجهود التي بذلت في المقابل مع رواد الأعمال ليروا القيمة الشرائية للأشخاص ذوي الإعاقة في المقابل.

الساعي: ذوي الإعاقة فئة بحاجه إلى ما هو أكثر من المساعدة المادية

وأضافت «الساعي» خلال لقاء خاص معها لـ«إكسترا لايف» على هامش الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، أنَّ النظر إلى ذوي الإعاقة أنهم يحتاجون للمساعدة وحصرهم في هذه الصورة فقط وأنهم ما إلا فئة بحاجه للمساعدة هو تصور خاطئ لابد من تصحيحه.

دورنا إزالة العوائق أمام ذوي الاحتياجات ليكونوا رواد أعمال

وتابعت أحد مؤسسي شركة حلم، «نسعى لتأهيل ذوي الهمم لريادة الأعمال ودورنا إزالة العوائق أمام ذوي الاحتياجات ليصبحوا رواد أعمال عبر إتاحة التعليم والتعليم العالي لهم وفي هذا الإطار تعاونا مع وزارة التعليم العالي في وصرنا نموذج قوي للغاية مع أكبر 5 جامعات في مصر متاحة لهذه الفئة».

واستطردت «الساعي»، أنه من خلال العمل مع وزير التعليم العالي وجهة مانحة كبيرة وكذلك «أميد إيست» وبدأنا في خلق نموذج يمكن تكراره في التعليم الأساسي.