خبير لقاحات عن إمكانية ظهور أوبئة جديدة: لا داع للخوف أو الهلع

قال الدكتور علي فطوم، خبير اللقاحات والأدوية والميكروبات، الأستاذ في جامعة ميشغن، إن العالم شهد حدوث أوبئة محصورة في جغرافية معينة في الماضي، ولكن الآن الوضع اختلف تمامًا، فمن الممكن أن يبدأ الفيروس من الصين وينتقل إلى الغرب وإلى باقي دول العالم، معقبًا: «حال الدنيا تغير، وأصبحنا نشعر بالأخطار التي كانت تحدث سابقًا، ولكن بشكل عام».

فطوم: «لا داعي للهلع أو الخوف»

وأضاف «فطوم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق زووم، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «قناة ten»، مساء الأحد، أنَّ فيروس كورونا وخلال أسابيع انتقل إلى معظم أنحاء العالم، معقبًا: «لا داعي للهلع أو الخوف، من انتشار أوبئة جديدة خلال الفترة الحالية، وهناك أمراض مختلفة، فالطاعون ما زال متواجدا في بعض النقاط في العالم، ومن الممكن علاجه من خلال المضادات الحيوية».

حقيقة الجائحة الجديدة

وأشار إلى أن وفاة شخص أو بضع أشخاص بسبب فيروس ما، لا يعني أننا أمام جائحة جديدة، فهناك منظمات عالمية توفر الغطاء والمعلومات حول الجغرافيات المختلفة، مشيرًا إلى أن العالم بدأ في تطوير اللقاحات مع ظهور كورونا، وخلال 12 شهرًا أصبح لدينا لقاح سليم، بنسبة نجاح 100%.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لظهور وباء جديد، والمشكلة الرئيسية في هذه الأوبئة أنها قليلة الآن، وبالتالي شركات الأدوية الكبيرة لا تنظر إلى هذه الأوبئة على أنها فرصة اقتصادية كبيرة، وبالتالي لا تريد إنفاق المزيد من الأموال على الأبحاث لوقف تطور هذه الفيروسات، فهناك بعض الفيروسات المنتشرة في بعض المناطق، ولكنها ليست على لائحة الشركات الكبرى التي تنظر إلى الربح كشيء أساسي في عملها.