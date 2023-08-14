7 خسائر مدمرة لخزان صافر.. ماذا لو لم يتحرك العالم لإنقاذه؟

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نجاح الأمم المتحدة في التعامل مع أزمة خزان «صافر» التي كانت تهدد العالم بتسرب نفطي في البحر الأحمر تنتج عنه آثار مدمرة على المستويات كافة.

نقل ما يزيد على مليون برميل نفط خام من السفينة

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه تم نقل ما يزيد على مليون برميل نفط خام من السفينة صافر المتهالكة قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وأنقذ هذا التدخل المنطقة من التعرض لخطر كارثة متعددة الأبعاد، حيث قدرت الخسائر بنحو 20 مليار دولار فقط لتنظيف مكان التسرب النفطي، فضلا عن فقدان مئات الآلاف من الصيادين لوظائفهم وتهديد ملايين البشر بالتلوث الهوائي.

خسائر مدمرة لخزان صافر كانت ستحدث إذا لم يتحرك العالم لإنقاذه

وأشار المركز إلى 7 خسائر مدمرة لخزان صافر كانت ستحدث إذا لم يتحرك العالم لإنقاذه وتمثلت فيما يلي:

-1- نتائج كارثية على الموارد البيئية والإنسانية والاقتصادية.

-2- تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والحياة البحرية بالبحر الأحمر.

3- سيصبح الملايين من البشر عرضة للتلوث الهوائي.

4- ستنعدم سبل نقل الغذاء والوقود والإمدادات الحيوية لليمن. 5 مئات الآلاف من العاملين في الصيد سيفقدون مصادر رزقهم.

6- سيستغرق الأمر أكثر من 25 عامًا لاسترداد مخزون الأسماك.

7- تكبد العالم 20 مليار دولار أمريكي لتنظيف تسرب النفط.