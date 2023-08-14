بعد قليل مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

دقائق معدودة ويبدأ مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويشهد مؤتمر وزير التعليم العالي، إعلان تفاصيل مهمة بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، بداية من الحدود الدنيا لعدد من كليات القطاع الصحي وكليات شعبة علمي رياضة وعدد من كليات الشعبة الأدبية، فضلا عن أعداد الطلاب المقبولين في تنسيق المرحلة الأولى، وعدد الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم، أي الذين سجلوا رغباتهم في كليات لا تناسب الحد الأدنى للقبول بها.

تنسيق المرحلة الثانية

كما يُعلن وزير التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي والحدود الدنيا، فضلا عن الكليات التي تشتمل على أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية، وموعد انطلاق المرحلة.

موقع التنسيق الإلكتروني

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول عليها من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، حيث أكدت الوزارة، أنّه يمكن للطلاب الاطلاع من الموقع على الحدود الدنيا لعدد كبير من الكليات لمختلف الشعب.

ويشتمل أيضا موقع التنسيق الإلكتروني، على خدمات تنسيق الثانوية العامة وخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية وخدمات تنسيق الشهادات الفنية وخدمات تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة وخدمات تنسيق الشهادات المعادلة وحجز اختبارالقدرات 2023 للشهادات المعادلة، والدخول إلى صفحة مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا وخدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.