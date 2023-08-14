أرخص كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الأهلية والخاصة.. تبدأ من 35 ألفا
كتب:
آية حسنين
11:09 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
كليات الحاسبات في الجامعات الأهلية والخاصة
يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مصاريف أرخص كليات الحاسبات في الجامعات الأهلية والخاصة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وانتهاء مرحلة التنسيق الأولى بحد أدنى 88.2% لعلمي علوم و83% لعلمي رياضة.
أرخص كليات الحاسب الآلي في الجامعات الأهلية
وحددت الجامعات الأهلية مصاريف الدراسة في كليات الحاسبات بها وجاءت أرخصها بالترتيب التالي:
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بني سويف الأهلية برسوم 35 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات جامعة جنوب الوادي الأهلية برسوم 40 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات جامعة أسيوط الأهلية بـ40 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات في جامعة الإسكندرية الأهلية بـ50 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات في جامعة الشرقية الأهلية بـ50 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات في جامعة بنها الأهلية برسوم 55 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات في جامعة المنصورة الأهلية بـ69 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات في جامعة الجلالة الأهلية بـ69 ألف جنيه.
أرخص كليات الحاسبات في الجامعات الخاصة
وأوضحت الجامعات الخاصة في بيان لها أرخص أسعار كليات الحاسبات، وجاء ترتيبها كالتالي:
- جامعة مصر الدولية: 50 ألف جنيه
- جامعة الأهرام الكندية: 55 ألف جنيه
- جامعة المستقبل: 73 ألف جنيه.
أوراق التقديم لكليات الحاسبات في مختلف الجامعات الأهلية والخاصة
وأوضحت الجامعات في بيان لها أنه يجري التقديم في كليات الحاسبات لطلاب الثانوية العامة من خلال تقديم الأوراق التالية:
- شهادة الثانوية العامة
- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور
- صور شخصية
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق
- دفع المصاريف الخاصة بالكلية